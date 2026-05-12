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New York: in forte denaro Zimmer Biomet Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: in forte denaro Zimmer Biomet Holdings
Rialzo per il produttore di impianti ortopedici e di ricostruzione dentale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,62%.
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