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New York: in forte denaro Teradyne

Migliori e peggiori, In breve
New York: in forte denaro Teradyne
Brilla la società che produce i tester di circuiti integrati, che passa di mano con un aumento del 7,71%.
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