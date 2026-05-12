New York: movimento negativo per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che sta segnando un calo del 3,46%.



L'andamento di Monolithic Power Systems nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, Monolithic Power Systems è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.620,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.587,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.652,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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