New York: movimento negativo per Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che sta segnando un calo del 3,46%.
L'andamento di Monolithic Power Systems nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Monolithic Power Systems è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.620,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.587,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.652,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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