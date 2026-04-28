Monolithic Power Systems in discesa a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori , che soffre con un calo del 5,50%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monolithic Power Systems , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di Monolithic Power Systems classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.529,4 USD e primo supporto individuato a 1.479,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.579,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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