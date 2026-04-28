Monolithic Power Systems in discesa a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che soffre con un calo del 5,50%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monolithic Power Systems, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Monolithic Power Systems classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1.529,4 USD e primo supporto individuato a 1.479,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1.579,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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