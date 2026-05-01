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New York: netto calo registrato da Monolithic Power Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Monolithic Power Systems
Ribasso per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che tratta in perdita del 4,31% sui valori precedenti.
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