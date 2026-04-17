New York: in forte denaro Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che mostra una salita bruciante del 4,40% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Monolithic Power Systems rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Monolithic Power Systems è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.489,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.430,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.548.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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