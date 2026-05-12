New York: sell-off per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda di analisi e business intelligence , che esibisce una perdita secca del 6,41% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di MicroStrategy Incorporated rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di breve periodo di MicroStrategy Incorporated mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 190,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 178,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 202,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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