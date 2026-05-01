New York: in acquisto MicroStrategy Incorporated
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda di analisi e business intelligence, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,36%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di MicroStrategy Incorporated. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 180,7 USD, con il supporto più immediato individuato in area 172. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 166,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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