New York: in acquisto MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda di analisi e business intelligence , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,36%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MicroStrategy Incorporated , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di MicroStrategy Incorporated . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 180,7 USD, con il supporto più immediato individuato in area 172. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 166,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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