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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 12/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 12/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio

Giornata decisamente positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra che ha chiuso la seduta in rialzo a 106,52.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 108,52, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 102,5. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 114,55.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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