Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile
Ribasso scomposto per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,03% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del greggio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 93,62 con area di resistenza individuata a quota 97,39. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 92,09.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)