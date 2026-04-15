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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Ribasso scomposto per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,03% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del greggio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 93,62 con area di resistenza individuata a quota 97,39. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 92,09.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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