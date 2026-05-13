Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 12/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio
Sostanzialmente invariata la seduta per il Dow Jones 30, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
L'esame di breve periodo del Dow Jones 30 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.915,1 e primo supporto individuato a 49.601,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50.228,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)