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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 23/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 23/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

Debole la giornata per il Dow Jones 30, che porta a casa un calo dello 0,36%.

Le implicazioni di medio periodo del Dow Jones 30 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 49.483,8 con primo supporto visto a 49.143,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 48.975,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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