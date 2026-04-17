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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 16/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 16/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile

Prepotente rialzo per il Light Sweet Crude Oil, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,97% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del greggio WTI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 90,38, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 97. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 87,58.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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