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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 14/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 14/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile

Seduta molto negativa per il Light Sweet Crude Oil, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,06%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio WTI. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 96,03. Primo supporto visto a 90,09. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 88,11.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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