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Aroundtown in discesa a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Aroundtown in discesa a Francoforte
Ribasso scomposto per Aroundtown, che esibisce una perdita secca del 3,85% sui valori precedenti.
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