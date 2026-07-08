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Borsa: Profondo rosso per Francoforte, in discesa del 2,23%

Il DAX termina a 24.897,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Profondo rosso per Francoforte, in discesa del 2,23%
Affonda sul mercato Francoforte, che esibisce un -2,23% e chiude la seduta a 24.897,45 punti.
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