Vola a Francoforte Aroundtown
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Aroundtown, che mostra una salita bruciante del 5,03% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aroundtown più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Aroundtown resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2,449 Euro. Supporto visto a quota 2,377. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2,521.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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