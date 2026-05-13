Constellation Energy scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore statunitense di energia pulita , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,76%.



La tendenza ad una settimana di Constellation Energy è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Constellation Energy suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 267,3 USD con tetto rappresentato dall'area 286,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 260,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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