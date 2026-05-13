Constellation Energy scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore statunitense di energia pulita, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,76%.
La tendenza ad una settimana di Constellation Energy è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Constellation Energy suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 267,3 USD con tetto rappresentato dall'area 286,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 260,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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