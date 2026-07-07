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Siemens Energy scambia in rosso a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Siemens Energy scambia in rosso a Francoforte
Scende sul mercato il leader delle energie rinnovabili, che soffre con un calo del 5,54%.
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