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Francoforte: calo per Nemetschek

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Nemetschek
(Teleborsa) - Retrocede Nemetschek, con un ribasso del 2,32%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nemetschek, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Nemetschek mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 58,83 Euro con area di resistenza individuata a quota 59,33. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 58,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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