Francoforte: giornata depressa per Nemetschek
(Teleborsa) - Ribasso per Nemetschek, che presenta una flessione del 2,81%.
Lo scenario su base settimanale di Nemetschek rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Nemetschek mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 61,73 Euro con area di resistenza individuata a quota 63,33. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 61,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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