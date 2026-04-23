Francoforte: scambi negativi per Nemetschek

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Nemetschek , con una flessione del 2,61%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nemetschek evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nemetschek rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Nemetschek è in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 67,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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