Francoforte: scambi negativi per Nemetschek
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Nemetschek, con una flessione del 2,61%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nemetschek evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nemetschek rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Nemetschek è in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 67,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```