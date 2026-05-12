Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:12
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Dow Jones 20:12
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Francoforte: performance negativa per Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Nemetschek
Pressione su Nemetschek, che tratta con una perdita del 3,74%.
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