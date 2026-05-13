Francoforte: in calo RTL

(Teleborsa) - Retrocede RTL , con un ribasso del 2,15%.



Lo scenario su base settimanale di RTL rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di RTL suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 29,18 Euro con tetto rappresentato dall'area 30,08. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 28,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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