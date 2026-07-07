Francoforte: giornata depressa per RTL
(Teleborsa) - Sottotono RTL, che passa di mano con un calo del 2,16%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RTL, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di RTL sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 32,28 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 31,33. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 33,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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