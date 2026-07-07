Milano 16:34
52.657 -0,57%
Nasdaq 16:34
29.046 -2,20%
Dow Jones 16:34
52.954 -0,19%
Londra 16:34
10.696 +0,41%
Francoforte 16:35
25.499 -1,24%

Francoforte: Aurubis in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Aurubis in forte calo
Ribasso per il produttore tedesco di rame, che passa di mano in perdita del 3,95%.
Condividi
```