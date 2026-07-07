Milano
16:34
52.657
-0,57%
Nasdaq
16:34
29.046
-2,20%
Dow Jones
16:34
52.954
-0,19%
Londra
16:34
10.696
+0,41%
Francoforte
16:35
25.499
-1,24%
Martedì 7 Luglio 2026, ore 16.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: Aurubis in forte calo
Francoforte: Aurubis in forte calo
Migliori e peggiori
,
In breve
07 luglio 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per il
produttore tedesco di rame
, che passa di mano in perdita del 3,95%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: vendite diffuse su Aurubis
Pesante sul mercato di Francoforte Aurubis
Francoforte: violenta contrazione per Aurubis
Pesante sul mercato di Francoforte Aurubis
Titoli e Indici
Aurubis
-4,39%
Altre notizie
Francoforte: calo per Aurubis
Francoforte: movimento negativo per Aurubis
Francoforte: sell-off per Aurubis
Francoforte: movimento negativo per Aurubis
Francoforte: risultato positivo per Aurubis
Francoforte: positiva la giornata per Aurubis
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto