Milano 9:01
49.441 +0,92%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 9:01
10.320 +0,53%
Francoforte 12-mag
23.955 0,00%

Gas, indice IGI aumenta a 47,54 euro/MWh

Energia, Finanza
Gas, indice IGI aumenta a 47,54 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 13 maggio è pari a 47,54 euro/MWh, in aumento rispetto al 12 maggio attestatosi a 46,08 euro/MWh.

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
Condividi
```