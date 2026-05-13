New York: movimento negativo per Salesforce
(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che sta segnando un calo del 2,43%.
Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 165,9 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 169,1. Il peggioramento di Salesforce è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 164,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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