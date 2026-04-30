New York: i venditori si accaniscono su Salesforce
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che tratta in perdita del 4,07% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Salesforce ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 177,1 USD. Primo supporto individuato a 172,2. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 182.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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