New York: scambi al rialzo per Boeing

(Teleborsa) - Avanza il colosso dell'aereonautica , che guadagna bene, con una variazione del 2,10%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Boeing rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico del gigante aerospaziale statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 244,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 236,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 252,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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