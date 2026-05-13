New York: scambi al rialzo per Boeing
(Teleborsa) - Avanza il colosso dell'aereonautica, che guadagna bene, con una variazione del 2,10%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Boeing rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico del gigante aerospaziale statunitense è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 244,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 236,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 252,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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