New York: scambi negativi per Boeing

(Teleborsa) - Sottotono il colosso dell'aereonautica , che passa di mano con un calo del 2,19%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Boeing evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante aerospaziale statunitense rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Boeing rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 237,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 229,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 245,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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