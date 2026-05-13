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New York: sell-off per AppLovin

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per AppLovin
Si muove in perdita la piattaforma tecnologica di applicazioni, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,72% sui valori precedenti.
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