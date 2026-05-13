New York: sell-off per Trade Desk

(Teleborsa) - Pressione sulla società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,94%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Trade Desk , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Trade Desk si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 19,54 USD. Prima resistenza a 20,56. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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