New York: sell-off per Trade Desk
(Teleborsa) - Pressione sulla società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Trade Desk, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Trade Desk si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 19,54 USD. Prima resistenza a 20,56. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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