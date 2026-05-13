New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di vernici e rivestimenti , che presenta una flessione del 2,72% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Sherwin Williams è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Sherwin Williams evidenzia un declino dei corsi verso area 300,6 USD con prima area di resistenza vista a 308,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 298,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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