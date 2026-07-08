New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti, in flessione del 2,97% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sherwin Williams, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Sherwin Williams. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 334,6 USD, con il supporto più immediato individuato in area 329,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 327,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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