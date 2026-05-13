Nissan punta al ritorno all’utile grazie al piano di ristrutturazione

(Teleborsa) - Nissan Motor prevede per il nuovo esercizio un utile operativo pari a 200 miliardi di yen, ben al di sopra delle stime degli analisti, segnalando i primi effetti positivi del piano di ristrutturazione avviato dal gruppo.



Il risultato arriva dopo un esercizio chiuso in perdita per 533 miliardi di yen, contro il rosso di 670,9 miliardi dell'esercizio precedente, appesantito anche da una svalutazione da 240 miliardi. Per il periodo in corso, il fatturato è atteso in crescita a 13 trilioni di yen, rispetto ai 12 trilioni precedenti.



L'amministratore delegato Ivan Espinosa ha dichiarato: “Siamo entrati in una fase di crescita. Con questo slancio passiamo dalla fase di ripresa a quella della sostenibilità. Siamo cautamente ottimisti, ma stiamo costruendo slancio in Cina".

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