Swiss Re supera le attese nel primo trimestre: utili in crescita grazie a minori catastrofi naturali

(Teleborsa) - Swiss Re ha chiuso il primo trimestre del 2026 con risultati superiori alle aspettative del mercato, sostenuti da un calo delle richieste di risarcimento legate alle catastrofi naturali e da rendimenti degli investimenti più elevati del previsto.



L'utile netto del gruppo con sede a Zurigo è salito del 19% a 1,5 miliardi di dollari nei primi tre mesi dell’anno, ben oltre le stime degli analisti ferme a 1,19 miliardi. Anche il ritorno sugli investimenti ha mostrato un miglioramento, attestandosi al 4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Il ramo danni di Swiss Re ha registrato un utile netto di 754 milioni di dollari, mentre il ramo vita e salute ha contribuito con 491 milioni, entrambi sopra le attese del mercato.



Nonostante i risultati positivi, Swiss Re mantiene un approccio prudente sul fronte geopolitico. Il direttore finanziario Anders Malmström ha spiegato che il gruppo ha incrementato gli accantonamenti per far fronte ai possibili effetti inflazionistici legati all’incertezza in Medio Oriente.



I ricavi complessivi sono tuttavia diminuiti del 4% a 10 miliardi di dollari, principalmente a causa della flessione del business riassicurativo danni.



A febbraio il gruppo aveva inoltre sorpreso il mercato annunciando un piano di riacquisto di azioni proprie fino a 1,5 miliardi di dollari nel 2026, di cui 500 milioni inseriti nel programma annuale di buyback sostenibile.

Condividi

```