Riba Mundo, Banca Profilo conferma Hold ma abbassa TP: focus su ristrutturazione magazzino

(Teleborsa) - Banca Profilo ha ridotto il target price su Riba Mundo Tecnología , società tecnologica specializzata in Big Data e attiva nel trading B2B di elettronica di consumo quotata su Euronext Growth Milan, da 3,30 a 2,80 euro, confermando il rating Hold dopo risultati FY25 dominati dall'impatto dell'incendio del magazzino di Valencia (gennaio 2025), che ha lasciato la società operativa senza magazzino proprio per circa sei mesi.



I ricavi sono crollati del 58% a 201,4 milioni, il margine lordo si è compresso al 2,5% (da 5,3%), l'EBITDA adjusted è risultato negativo per 9,0 milioni e la perdita netta si è ampliata a 12,8 milioni, erodendo il patrimonio netto a soli 0,2 milioni. Il debito netto è salito a 38,9 milioni. La seconda metà del 2025 ha mostrato segnali di ripresa, con il margine lordo risalito al 3,1% e i costi operativi dimezzati.



Il piano di ristrutturazione, formalizzato a dicembre 2025 e approvato dal tribunale a febbraio 2026, è il focus del 2026. Il rischio principale è l'erosione patrimoniale: l'assemblea del 29 giugno 2026 dovrà affrontare le perdite accumulate, pena la dissoluzione obbligatoria prevista dalla legge spagnola.



Banca Profilo ha tagliato le stime 2026-27 del 6% e ritarda il ritorno all'utile al 2027. Il caso d'investimento è definito "binario": l'esecuzione riuscita della ristrutturazione supporterebbe un rialzo della valutazione, il fallimento potrebbe innescare un aumento di capitale diluitivo.

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