Coinbase Global balza dopo annuncio taglio del 14% della forza lavoro

(Teleborsa) - Coinbase Global viaggia in rialzo del 3,8% 310,78 dollari nel circuito pre-market, dopo che la società che gestisce la più grande piattaforma di criptovalute ha annunciato un piano di ristrutturazione e importanti tagli al personale.



La società ha annunciato che ridurrà il proprio organico di circa 700 dipendenti, pari a circa il 14% della forza lavoro globale. La ristrutturazione punta a contenere i costi operativi, in ??risposta alle attuali condizioni di mercato, ed a ottimizzare le operazioni nell'era dell'intelligenza artificiale.



Coinbase prevede di completare il piano entro il secondo trimestre del 2026. Il costo della ristrutturazione si aggira sui 50-60 milioni di dollari, rappresentati soprattutto dalle indennità di fine rapporto e altri benefits. Tali oneri saranno contabilizzati perlopiù nel secondo trimestre del 2026.





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