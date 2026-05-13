Milano 17:35
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Dow Jones 22:01
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Londra 17:40
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Petrolio a 102,5 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 102,5 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 102,5 dollari per barile alle 15:40.
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