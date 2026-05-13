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Piazza Affari: andamento rialzista per Recordati

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Recordati
(Teleborsa) - Bene il gruppo farmaceutico, con un rialzo del 2,37%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Recordati rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società farmaceutica. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 51,59 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 49,86. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 48,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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