Recordati, Consob sospende termini istruttori documento OPA Respighi BidCo

(Teleborsa) - Con riferimento al documento di offerta, destinato alla pubblicazione, depositato presso CONSOB
in data 11 giugno 2026 da Respighi BidCo
e relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Recordati
, l’Offerente rende noto che, in data odierna, CONSOB ha comunicato la sospensione dei termini istruttori per l’approvazione del Documento di Offerta – per un periodo, in ogni
caso, non superiore a 15 giorni di calendario dalla data odierna – al fine di acquisire talune informazioni mancanti ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.