Milano 17:35
52.849 +0,31%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 17:45
10.363 -0,35%
Francoforte 17:35
24.986 -0,16%

Recordati, Consob sospende termini istruttori documento OPA Respighi BidCo

Finanza
Recordati, Consob sospende termini istruttori documento OPA Respighi BidCo
(Teleborsa) - Con riferimento al documento di offerta, destinato alla pubblicazione, depositato presso CONSOB in data 11 giugno 2026 da Respighi BidCo e relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Recordati, l’Offerente rende noto che, in data odierna, CONSOB ha comunicato la sospensione dei termini istruttori per l’approvazione del Documento di Offerta – per un periodo, in ogni
caso, non superiore a 15 giorni di calendario dalla data odierna – al fine di acquisire talune informazioni mancanti ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF.
Condividi
```