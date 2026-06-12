Recordati, depositato presso Consob documento OPA Respighi BidCo

(Teleborsa) - Respighi BidCo
ha reso noto di aver depositato presso CONSOB, in data 11 giugno 2026, il documento di offerta, destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto
volontaria promossa su tutte le azioni ordinarie di Recordati
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L'OPA, finalizzata al delisting di Recordati da Piazza Affari, ha un controvalore complessivo pari a 10,7 miliardi di euro sulla base di un corrispettivo pari a 51,29 euro per azione.
L’Offerente ha provveduto a presentare alle autorità competenti, individuate, rispettivamente, nella Condizione Antitrust, nella Condizione FDI e nella Condizione FSR (come definite e indicate nella Comunicazione dell’Offerente), le comunicazioni e/o le domande di autorizzazione richieste ai sensi della normativa applicabile ai fini del perfezionamento dell’Offerta.