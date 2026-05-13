Piazza Affari: scambi in positivo per Saipem

(Teleborsa) - Avanza la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che guadagna bene, con una variazione del 2,80%.



L'andamento di Saipem nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di breve periodo della società ingegneristica italiana mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 4,63 Euro e supporto a 4,507. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 4,753.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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