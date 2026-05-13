REbuild 2026, CDP: è indispensabile un piano di finanziamento delle politiche abitative

(Teleborsa) - L'Italia sperimenta dal 1998 l'assenza di un canale stabile per il finanziamento delle politiche abitative, in un contesto dove l'Europa ha invece attivato strumenti come InvestEU e i programmi della BEI. In questo scenario diventa indispensabile analizzare le esperienze internazionali
per strutturare operazioni che coniughino rigenerazione urbana
, impatto sociale e sostenibilità economica, adattando i modelli di housing alle urgenze del contesto italiano.
Questo argomento è centrale nell'edizione 2026 di REbuild, l'evento dedicato all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito. Durante uno dei panel sul tema, Simona Camerano, Responsabile Scenari Economici, Geopolitici e Strategie Settoriali di Cassa Depositi e Prestiti, ha spiegato: "Il tema dell'accesso alla casa è rilevante
non soltanto a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo, e abbiamo cercato di capire quali siano i trend che stanno cambiando la domanda e che, di conseguenza, dovranno modificare anche l'offerta. I trend sono strutturali: c'è sicuramente un tema di invecchiamento della popolazione che porta con sé la necessità di abitazioni più piccole e più servite dal punto di vista dei servizi, ma c'è anche un tema di sostenibilità della spesa della casa
, sia in termini di acquisto sia di locazione. Questo riguarda in modo particolare le giovani generazioni che ancora oggi, in misura importante, vivono nella famiglia di origine; è una percentuale troppo elevata in Italia rispetto al resto dell'Europa e del mondo. Per intervenire su questi segmenti bisogna ragionare in un'ottica di service housing
e student housing
, ovvero rispondere alle esigenze degli studenti in mobilità ma anche dei giovani professionisti, che possono provare a cogliere le opportunità di lavoro in un contesto territoriale diverso da quello di origine".
Il peso economico dell'abitazione, sia per il mutuo sia per la locazione, è particolarmente elevato in Italia, come spiega Camerano: "Se il limite teorico di accessibilità
è rappresentato dal 30% del reddito
, in molte province italiane questa percentuale è molto superiore, il che significa che di fatto il costo dell'abitazione supera di gran lunga la metà delle entrate individuali. Risulta quindi fondamentale individuare soluzioni che rispondano a tali esigenze, come un housing a canoni calmierati rivolto a una popolazione che non considera più necessariamente l'abitazione come un bene d'investimento".
Il problema della sostenibilità economica della casa è un problema radicato nel sistema paese, e CDP è impegnata su questo fronte da diversi anni, come ha raccontato Camerano: "Cassa Depositi e Prestiti opera in questo settore da diversi anni; nel 2010 è nata la prima iniziativa di housing sociale
attraverso il FIA, Fondo Investimenti per l'Abitare. Questo fondo ha avuto l'obiettivo di raccogliere risorse di terzi: partendo da un investimento iniziale di un miliardo, sono state raccolte risorse e investiti oltre 4 miliardi per la realizzazione di abitazioni a canoni calmierati, che non sono né di mercato né totalmente pubbliche. Il target è di quasi 20.000 alloggi, con oltre 18.000 alloggi sociali già in fase avanzata. Nel tempo queste iniziative sono state adattate per incontrare una domanda in evoluzione
, passando dall'housing sociale allo student housing, al senior housing, fino all'attuale obiettivo del service housing. La logica applicata è quella del fondo di fondi: Cassa Depositi e Prestiti investe nei fondi che, sul territorio, individuano le opportunità e raccolgono l'interesse degli stakeholder locali".
L'analisi dei circuiti europei e delle operazioni a valore aggiunto evidenzia la necessità di modelli di finanziamento stabili per la casa, capaci di integrare rigenerazione urbana e nuove forme di abitare sociale
e collaborativo. REbuild è la piattaforma leader per l'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito, un evento che aggrega i principali attori della filiera per promuovere la trasformazione del mercato immobiliare in chiave sostenibile.(Foto: Simona Camerano, Responsabile Scenari Economici, Geopolitici e Strategie Settoriali - Cassa Depositi e Prestiti)