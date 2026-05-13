REbuild 2026, CDP: è indispensabile un piano di finanziamento delle politiche abitative

(Teleborsa) - L'Italia sperimenta dal 1998 l'assenza di un canale stabile per il finanziamento delle politiche abitative, in un contesto dove l'Europa ha invece attivato strumenti come InvestEU e i programmi della BEI. In questo scenario diventa indispensabile analizzare leper strutturare operazioni che coniughino, impatto sociale e sostenibilità economica, adattando i modelli di housing alle urgenze del contesto italiano.Questo argomento è centrale nell'edizione 2026 di REbuild, l'evento dedicato all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito. Durante uno dei panel sul tema, Simona Camerano, Responsabile Scenari Economici, Geopolitici e Strategie Settoriali di Cassa Depositi e Prestiti, ha spiegato: "non soltanto a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo, e abbiamo cercato di capire quali siano i trend che stanno cambiando la domanda e che, di conseguenza, dovranno modificare anche l'offerta. I trend sono strutturali: c'è sicuramente un tema di invecchiamento della popolazione che porta con sé la necessità di abitazioni più piccole e più servite dal punto di vista dei servizi, ma c'è anche un, sia in termini di acquisto sia di locazione. Questo riguarda in modo particolare le giovani generazioni che ancora oggi, in misura importante, vivono nella famiglia di origine; è una percentuale troppo elevata in Italia rispetto al resto dell'Europa e del mondo. Per intervenire su questi segmenti bisogna ragionare in un'ottica di, ovvero rispondere alle esigenze degli studenti in mobilità ma anche dei giovani professionisti, che possono provare a cogliere le opportunità di lavoro in un contesto territoriale diverso da quello di origine".Il peso economico dell'abitazione, sia per il mutuo sia per la locazione, è particolarmente elevato in Italia, come spiega Camerano: "Se ilè rappresentato dal, in molte province italiane questa percentuale è molto superiore, il che significa che di fatto il costo dell'abitazione supera di gran lunga la metà delle entrate individuali. Risulta quindi fondamentale individuare soluzioni che rispondano a tali esigenze, come un housing a canoni calmierati rivolto a una popolazione che non considera più necessariamente l'abitazione come un bene d'investimento".Il problema della sostenibilità economica della casa è un problema radicato nel sistema paese, e CDP è impegnata su questo fronte da diversi anni, come ha raccontato Camerano: "Cassa Depositi e Prestiti opera in questo settore da diversi anni;attraverso il FIA, Fondo Investimenti per l'Abitare. Questo fondo ha avuto l'obiettivo di raccogliere risorse di terzi: partendo da un investimento iniziale di un miliardo, sono state raccolte risorse e investiti oltre 4 miliardi per la realizzazione di abitazioni a canoni calmierati, che non sono né di mercato né totalmente pubbliche. Il target è di quasi 20.000 alloggi, con oltre 18.000 alloggi sociali già in fase avanzata. Nel tempo queste iniziative sono state adattate per, passando dall'housing sociale allo student housing, al senior housing, fino all'attuale obiettivo del service housing. La logica applicata è quella del fondo di fondi: Cassa Depositi e Prestiti investe nei fondi che, sul territorio, individuano le opportunità e raccolgono l'interesse degli stakeholder locali".L'analisi dei circuiti europei e delle operazioni a valore aggiunto evidenzia la necessità di modelli di finanziamento stabili per la casa, capaci die collaborativo. REbuild è la piattaforma leader per l'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito, un evento che aggrega i principali attori della filiera per promuovere la trasformazione del mercato immobiliare in chiave sostenibile.