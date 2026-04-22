CDP, via libera del CdA a rinegoziazione mutui Regioni e Province autonome

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dario Scannapieco, ha approvato un’operazione di rinegoziazione dei prestiti concessi da CDP a Regioni e Province Autonome che permetterà di ridefinirne il profilo di rimborso degli stessi.



La nuova rinegoziazione segue l’analoga iniziativa a supporto di Comuni, Province e Città Metropolitane, deliberata dal Consiglio di Amministrazione di CDP a fine 2025.



L'iniziativa, che sarà attivata entro il primo semestre di quest’anno, conferma la vicinanza di CDP alle comunità locali e si inserisce nell’ambito della più ampia attività che vede CDP impegnata a beneficio delle Istituzioni territoriali, con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze degli Enti e contribuire efficacemente all’offerta di servizi pubblici per la cittadinanza.



La rimodulazione delle rate in scadenza nel 2026 e nel 2027 consentirà alle Regioni di liberare risorse a sostegno di investimenti sul territorio.







Condividi

```