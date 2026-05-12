Rebuild 2026: per il social housing sono necessarie regole chiare e filiera coinvolta

L’evoluzione della domanda di housing accessibile sta portando i grandi operatori immobiliari e i gestori di patrimoni a rivedere i propri modelli di business. Il settore privato valuta la disponibilità a investire in operazioni concrete, analizzando le condizioni normative, finanziarie e di rendimento necessarie per rispondere a un'urgenza sociale sempre più marcata. E quanto emerge dalla prima giornata di, il primo evento italiano sull’innovazione sostenibile dell’edilizia e del real estate, organizzato dae giunto alle 12° edizione.Secondo, Chair RICS Italia a REbuild Sociale, si è parlato “di come fare a mettere a terra questi progetti estremamente ambiziosi in un contesto estremamente incerto dal punto di vista sociale ed economico. Ilè sicuramente spinto da un decreto molto articolato da parte del governo, che vuole puntare su tre pilastri principali. Oggi è stata un'occasione per discutere con i professionisti del settore su come far arrivare i capitali privati in progetti che sono di, e come far sì che questi progetti possano essere valorizzati anche in un ambito normativo, dove la parte di regolamentazione, vista in un'ottica di semplificazione, può essere una leva importante per lo sviluppo di progetti di".Un ulteriore punto di discussione ha riguardato la gestione, con particolare attenzione a come sviluppare i progetti di social housing nell'ambito delle costruzioni. Questo confronto ha rappresentato un'opportunità per discutere con la filiera a 360 gradi, nella prospettiva di concretizzare interventi di cui si avverte la necessità nel prossimo periodo."È molto importante avere una pianificazione di regole il più uniforme possibile; questo è il ruolo del pubblico, ovvero creare l'humus principale per la rigenerazione urbana che faccia da attivatore anche per l'edilizia sociale, l'affordable o il social housing. - ha sottolineato, Executive Director Capital Market & Living presso Near SGR - Nelle grandi operazioni di trasformazione si può avere quel corretto mix che possa offrire un'abitazione al mercato libero per i privati, ma che sia anche attivatore per le fasce grigie, quindi per la parte di affordable housing propriamente detta, fino alla parte pubblica. Senza una regola chiara, tuttavia, è molto difficile che gli operatori scalino questi grandi sviluppi e che si arrivi a un intervento efficace a livello nazionale".Il dibattito si è concentrato sulle strategie per rendere realizzabili i progetti di housing sociale in un panorama economico instabile, individuando nella semplificazione normativa e nel partenariato pubblico-privato i fattori determinanti. REbuild è la piattaforma dedicata all'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito che riunisce i principali attori della filiera immobiliare per promuovere la trasformazione del settore.