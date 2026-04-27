Borsa Italiana, rumors: da CDP nuove azioni legali per bloccare riconferma AD Testa

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha promosso due azioni legali, una in Olanda e una in Italia, per bloccare la riconferma di Fabrizio Testa ad amministratore delegato di Borsa Italiana. Lo scrive Reuters, citando fonti a conoscenza della vicenda.



Due settimane fa il Tribunale di Amsterdam, dove Euronext ha la sede legale, aveva respinto l'istanza cautelare presentata da CDP sull'iter di rinnovo dei vertici di Borsa Italiana.



Ora è quindi arrivato un doppio appello: CDP ha presentato un ricorso contro la decisione della Corte olandese e avviato al contempo un'azione legale separata presso il Tribunale di Milano con lo stesso obiettivo.











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