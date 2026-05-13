SoftBank, l'utile trimestrale vola a 12 miliardi grazie alla scommessa su OpenAI

(Teleborsa) - SoftBank Group ha registrato un utile netto record nel quarto trimestre, più che triplicato a 1,83 trilioni di yen, trainato dai guadagni legati al suo investimento in OpenAI.



Il gruppo tecnologico guidato da Masayoshi Son ha segnato così il quinto trimestre consecutivo in utile, con la divisione Vision Fund che ha beneficiato in particolare di un guadagno legato a OpenAI pari a 3,1 trilioni di yen.



Secondo la società, i guadagni complessivi sull’investimento in OpenAI hanno raggiunto circa 45 miliardi di dollari, confermando la centralità della scommessa sull’intelligenza artificiale nella strategia del gruppo.



SoftBank ha inoltre rafforzato la propria posizione finanziaria attraverso la vendita di asset, emissione di obbligazioni e nuovi prestiti garantiti dalle partecipazioni in Arm Holdings e nella controllata telecom giapponese SoftBank Corp.



Nel trimestre, il gruppo ha anche registrato un guadagno da 278,6 miliardi di yen sulla partecipazione in Intel , mentre continua a investire nel settore della robotica, anche attraverso l’acquisizione delle attività di robotica del gruppo ABB.





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