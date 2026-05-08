SoftBank, sforbiciata del 40% all'obiettivo di prestito per OpenAI su timori valutazione

(Teleborsa) - SoftBank Group ha ridimensionato i piani per un margin loan di 10 miliardi di dollari garantito dalla sua partecipazione in OpenAI, dopo aver incontrato perplessità da parte di alcuni creditori. Lo riferisce Bloomberg citando alcune fonti vicine alla questione.



In colloqui separati con potenziali finanziatori nelle scorse settimane, il conglomerato giapponese e le banche che lo assistono nella richiesta di prestito hanno menzionato un obiettivo di soli 6 miliardi di dollari, hanno affermato le fonti aggiungendo che le discussioni sono in corso e i dettagli, compreso l'ammontare finale di un eventuale finanziamento, potrebbero cambiare.



Il cambio di rotta avviene dopo che alcuni investitori, a cui era stato presentato il piano iniziale da 10 miliardi di dollari, hanno espresso preoccupazioni circa la difficoltà di raggiungere una valutazione per una società non quotata come OpenAI.



Il gigante tecnologico statunitense, infatti, ha aggiunto Bloomberg, non avrebbe raggiunto diversi obiettivi di vendita mensili all'inizio del 2026, dopo che la rivale Anthropic ha guadagnato terreno nei mercati della programmazione e delle imprese. Inoltre, non avrebbe raggiunto l'obiettivo interno di un miliardo di utenti attivi settimanali per ChatGPT entro la fine dello scorso anno, secondo quanto riportato. Tuttavia, il cfo di OpenAI, Sarah Friar, ha respinto le preoccupazioni relative al mancato raggiungimento degli obiettivi interni, affermando che l'azienda sta rispettando i propri obiettivi e che vede "una domanda enorme" per i suoi prodotti.







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